Nel Asa-Aktie: Spannungsreicher Termin in Sicht!

Nel Asa hat die Woche mit einer schwachen Performance eingeleitet, wobei der Aktienkurs sogar unter 1,00 Euro gefallen ist. Anleger und Marktbeobachter hoffen inständig auf einen deutlichen Kursanstieg, doch dieser lässt weiterhin auf sich warten. Die Aktie verzeichnete einen minimalen Rückgang und liegt damit noch knapp über dem kritischen Euro-Marker. Mit einer Nachrichtendürre am Horizont könnte Nel Asa möglicherweise nur durch positive Quartalszahlen von dem aktuell tristen Bild ablenken.

Nel Asa: Fühlbare Enttäuschung bei Aktionären

Die jüngsten Quartalszahlen vom Sommer fielen teilweise überraschenderweise besser aus als erwartet. So konnten die norwegischen Unternehmer eine Rekordzahl an Aufträgen sowie ein Rekordwachstum in Bezug auf den Kapitalfluss verkünden. Dies hätte für Nel Asa zu einem Vorsprung gegenüber...