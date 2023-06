Nel Asa-Aktie: Schock aus den USA!

Liebe Leserinnen und Leser,

am Donnerstag sind die Kurse ausgehend von einer unbedeutenden Äußerung in den USA zumindest für Energie-Unternehmen deutlich nach unten gerutscht. Die Zentralbank in den USA schloss nicht aus, dass die Zinsen weiter steigen können. Unternehmen wie Nel Asa, andere Wasserstoffwerte und vor allem auch Öl-abhängige Werte verloren deutlich. Das gilt es einzuordnen.

Angst vor einem Konjunkturrückschlag

Tatsächlich gab oder gibt es damit Angst und Sorge davor, dass die Konjunktur bei steigenden Zinsen in verschiedenen Märkten sich zurückentwickeln würde. Die Finanzierung von Unternehmen spielt dabei eine fast noch größere Rolle als die teureren Darlehen für Konsumenten. Infolgedessen fielen auch die Ölpreise – die Sorte Brent etwa gab um 4 % nach – was wiederum auf die Energiewerte abstrahlt. Auch der...