Nel Asa-Aktie: Nach dem Schock!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa ist in der vergangenen Woche zu einem Penny Stock mutiert. Nun allerdings ging es zumindest in den ersten Handelsstunden am Montag bergauf – die Probleme warten indes noch immer.

Nel Asa war alleine in der vergangenen Woche um mehr als -10 % nach unten gerutscht. Der Kurs ist damit unter die bedeutende Grenze von 1 Euro gerutscht. Dies wiederum bedeutet, dass die Aktie zu einem Penny Stock wurde, der mit dieser Variante auch bei Spekulanten interessanter werden könnte. Die Notierungen sind damit auf dem Weg, eine sehr heikle Trading-Phase einzunehmen. Noch gibt es keine wesentlichen wirtschaftlichen Informationen, nach denen Nel Asa wirtschaftlich stärker sein würde als die Börsen derzeit vermuten.