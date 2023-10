Nel Asa-Aktie: Schade!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat am Mittwoch am Ende den Durchbruch nach oben nicht mehr fortsetzen können. Am Tag zuvor war die Aktie um mehr als 7 % durchgebrochen. Analysten und vor allem Investoren werden gehofft haben, dass die Aktie endlich trittsicherer wird. Dies passiert mit -2 % am Mittwoch ersichtlich nicht.

Mit anderen Worten: Es gibt keine neuen Meldungen, womit die Aktie unverändert den Spekulationen am Markt und nichts anderem ausgesetzt ist. Der Titel wird allerdings bald seine Quartalszahlen präsentieren. Dann kann es zu einem neuen Schub kommen. Auch hier jedoch regiert die Hoffnung.

Hoffnung: Der 25.10. bei der Nel Asa-Aktie

Es geht am Ende um den Termin am 25. Oktober. Wenn Nel Asa hier vernünftige Zahlen liefert, kann es durchaus wieder zu einem Ausbruch nach oben kommen, so die Hoffnung. Analog zu den bisherigen...