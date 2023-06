Nel Asa-Aktie: Rettung in letzter Sekunde!

Liebe Leserinnen und Leser,

die norwegische Wasserstoff-Aktie Nel Asa drohte zuletzt auch noch unter die Marke von 1 Euro nach unten zu rutschen. Dies wäre dann ein Meilenstein auf dem Weg zu einem Penny Stock gewesen. Nun gab es am Mittwoch die Rettung in der letzten Sekunde. Die Aktie legte in den ersten Handelsstunden immerhin 1,2 % zu.

Dies ist noch keine Rettung im klassischen Sinn, weil es noch immer an wirtschaftlich relevanten Daten mangelt. Der Titel ist vielmehr möglicherweise gerade wegen des Wegs unter die Marke von 1 Euro aufgefangen worden. Denn hier finden sich im charttechnischen Bild durchaus Unterstützungen, die diesen Namen verdienen.

Nel Asa: Wie schnell kann es gehen?

Die Börsen scheinen zumindest aus wirtschaftlicher Sicht dem Unternehmen aus Norwegen noch zu misstrauen. Das erste Quartal lieferte...