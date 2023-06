Nel Asa-Aktie: Rettung gelungen!

Liebe Leserinnen und Leser,

in den vergangenen Tagen stand die Aktie von Nel Asa kurz vor dem Übergang in den Status eines Penny-Stocks. Die Rettung gelang nun. Die Norweger sind mit einem satten Plus von 2,3 % am Donnerstag sogar deutlich vorangekommen. Für Investoren ist es zu früh, die Sektkorken knallen zu lassen. Dennoch eröffnen sich nun wieder neue Perspektiven. Die Nachrichtenlage hat sich für Nel Asa nicht geändert. Es erscheint eher so, als würden die technischen und die charttechnischen Investoren sich der Aktie angenommen haben. Das ist durchaus ein gutes Zeichen, so die Meinung der Analysten.

Nel Asa: Kein Vorbeikommen

Grundsätzlich ging es um die Marke von 1 Euro. Daran gibt es aus heutiger Sicht für die Short-Investoren doch kein Vorbeikommen. Genau in dem Moment, als die Aktie ansetzte, die Marke zu...