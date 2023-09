Nel Asa-Aktie: Im Rennen um die Spitze!

In der vergangenen Woche zeigte Nel Asa eine eher schwache Performance. Obwohl der Verlust am Freitag lediglich -1,2 % betrug und sich somit auf einen Wochenverlust von “nur” -0,8 % summierte, gibt es einige Bedenken hinsichtlich der Kursentwicklung. Aktuell ist die Aktie nur einen Hauch davon entfernt, zu einem Penny Stock zu werden. Sollte dies geschehen, könnte Nel Asa in einen umfangreichen Penny-Stock-Spekulationswirbel geraten. Derzeit sind nur die Analysten optimistisch, welche die Kursentwicklung analysieren.

Aus ihrer Expertise heraus hat Nel Asa ein höheres Wertpotenzial: Das durchschnittliche Kurspotential der Norweger wird auf 36% geschätzt. Dies würde immerhin einem Preis von etwa 1,30 Euro entsprechen und das Unternehmen weit aus dem Bereich des Penny Stocks herausholen.

Die Mehrheit der Analysten empfiehlt...