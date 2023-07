Nel Asa-Aktie: Outperform - Das spricht dafür!

In letzten Tagen konnte Nel Asa einen beeindruckenden Anstieg verbuchen. Das Unternehmen zeigt sich insgesamt in einer starken Position, was von Goldman Sachs und Co. mit der Bewertung “Outperform” honoriert wurde. Dies ist auf verschiedene Gründe zurückzuführen, unter anderem hat das norwegische Unternehmen Hinweise auf eine positive Trendwende gegeben.

Nel Asa: Überzeugendes Outperform!

Obwohl die Aktie in den vergangenen Tagen kaum Zugewinne verzeichnete und an vier von fünf Handelstagen sogar Verluste hinnehmen musste, demonstrierte sie dennoch relative Stabilität. Diese Stärke zahlt sich nun aus – die Aktie konnte sich über einer kritischen Kursmarke stabilisieren.

Seit einiger Zeit zeigt sich Nel Asa in einem schwankenden Zustand. Im Juli konnten die Norweger jedoch deutliche Gewinne erzielen, da es ihnen gelang mit...