Nel Asa-Aktie: Nur noch wenige Tage!

Nel Asa hat am Freitag kurz vor dem Wochenende noch einmal einen immensen Schub nach oben bekommen. Immerhin, dürften geplagte Investoren denken. Die Aktie konnte einen Aufschlag von fast 2,2 % verbuchen. Damit allerdings hat sich die grundsätzliche Situation für und von Nel Asa noch nicht geändert.

Der Titel ist derzeit weiterhin in einer Range von zwischen 1,18 Euro und gut 1,22 Euro unterwegs. Dies ist im Vergleich zu den Tops vom Februar mit Kursen von teils über 1,70 Euro ernüchtern. Jetzt wird es dennoch spannend, so die Meinung von Analysten.

Der 21. April wird für das Unternehmen entscheidend

Entscheidend würde es nun, am 21. April bei der Hauptversammlung eine gute Performance zu initiieren, so die Hoffnung der Analysten und vor allem der Investoren. Bei der Hauptversammlung, die am Ende...