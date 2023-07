Nel Asa Aktie: Nur noch 10 Tage!

Nel Asa konnte am Freitag einen minimalen Gewinn von 1,50 % an den Finanzmärkten verzeichnen und die Aussichten für die kommende Woche erscheinen etwas positiver als zuletzt. Einige Analysten werden jedoch hauptsächlich darauf achten, was Nel Asa bei der bevorstehenden Präsentation seiner Zahlen zu bieten hat. Diese Präsentation wird in wenigen Tagen stattfinden.

Am 18.7.: Analyse von Nel Asas Performance

Bis jetzt ist es schwierig einzuschätzen, wie gut oder schlecht Nel Asas Zahlen für das zweite Quartal ausfallen werden. Die Norweger haben vergleichsweise wenige Nachrichten auf dem Markt publiziert und neue Aufträge waren relativ rar – mit einer Ausnahme kürzlich -, während sie möglicherweise alte Aufträge erledigt haben.

Das erste Quartal schloss Nel Asa mit einem Rekord-Auftragsbestand im Wert von über 240 Millionen...