Nel Asa-Aktie: Noch 16 Tage!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat zweifellos auch in der vergangenen Woche an den Aktienbörsen kein gutes Bild abgegeben. Die Norweger haben am Ende einen Verlust von mehr als -12 % hinnehmen müssen. Das Wasserstoff-Unternehmen ist damit noch schwächer – relativ betrachtet zum wirtschaftlichen Ergebnis oder auch zur Stimmung rund um die eigene Aktie – als die Konkurrenz von Plug Power oder ITM Power.

Dennoch gibt es in einer bestimmten Hinsicht noch einen Hinweis darauf, dass Nel Asa vielleicht nicht am Ende der Fahnenstange angelangt ist.

Nel Asa: Am 25. Oktober

Denn Nel Asa wird am 25. Oktober seine Quartalszahlen präsentieren. Dies ist ein vielleicht unscheinbarer Termin, der aber aktuell immerhin eine hohe Bedeutung für sich in Anspruch nehmen kann.