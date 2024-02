Nel Asa-Aktie: Nein!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Wird Nel Asa jetzt einen Durchbruch schaffen? Die Aktie gewann am Freitag immerhin gut 2,39 %. Die Notierungen sind damit in einer Woche aber “nur” um 3,3 % gestiegen. Das reicht noch nicht für den statistischen Durchbruch. Hält Nel Asa also mit Plug Power oder auch der zuletzt so starken ITM Power mit? Die Antwort lautet gegenwärtig “Nein”!

Nel Asa: Zu wenig

Noch ist es viel zu wenig, was Nel Asa den Märkten anbietet. Der Konzern konnte aber jüngst immerhin einen Auftrag umgruppieren – von Nikola zum Käufer eines Nikola-Projektes. Dennoch: Erst am 28.2. kommen Quartalszahlen. Dann weiß der Markt endgültig mehr! Bis dahin bleibt noch die Orientierung an Plug Power oder ITM Power. Diese Unternehmen gewinnen sehr viel mehr. Dafür reicht die Stimmung rund um Nel Asa gegenwärtig offenbar nicht.

