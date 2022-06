Nel Asa-Aktie: Lohnt sich der Kauf?

Falls Sie aktuell noch nicht investiert sind, so kann es sich durchaus anbieten, noch eine entsprechende Bestätigung der Korrekturbewegung zu erhalten. Derzeit greifen nämlich die Bären wieder einmal die Support-Area von glatten 1,00 EUR an. Dies ist auch eine psychologisch wichtige Marke. Wird sie halten? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Nel Asa-Aktie jetzt… Hier weiterlesen