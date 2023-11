Nel Asa-Aktie: Leider verloren!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Norweger von Nel Asa haben am Mittwoch leider wieder verloren: -2 % stehen am Ende des Handelstages zu Buche. Der Titel konnte damit die Kritiker und die Ängstlichen nicht einfach überzeugen. Es sieht immer noch so aus, als solle Nel Asa derzeit keinen richtigen Aufwärtstrend schaffen können. Die Zahlen, die zuletzt auf dem Kurs der Aktie lasteten, sind unter dem Strich zwar überwunden. Allerdings gibt es keinerlei richtige positive Impulse, die dem Titel nun helfen könnten.

Bis zum Jahresende werden – so die Annahme – keine neuen Nachrichten über Kooperationen etc. mehr kommen. So müsste der Kurs kraft eigener Dynamik steigen. Ob das gelingt?

Die Analysten als letzte Hoffnung!

Letzte Hoffnung für Nel Asa dürften dabei die Analysten sein. Die sehen derzeit noch einen Kurs von mehr als 0,93 Euro. Das wären über 30 % Plus!...