Nel Asa-Aktie: Kursziel über 1,30 Euro!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa überrascht an den Börsen aktuell immer wieder. Nun konnten die Norweger am Freitag kurz vor dem Ende der aktuellen Woche immerhin ein Plus von 2,6 % verbuchen. Damit hat Nel Asa all jene Lügen oder zumindest falsche Prognosen gestraft, die von einem Untergang ausgingen. Denn in den Wochen zuvor war Nel Asa durchaus massiv unter Wasser geraten. Noch immer sind die unterschiedlichen Denkschulen für die Aktie spürbar.

Nel Asa: Wie hoch kann sie steigen?

Die entscheidende Frage: Wie hoch kann die Aktie von Nel Asa noch steigen? Die Notierungen sind innerhalb der vergangenen Woche unter dem Strich immerhin um gut -10 % nach unten gerutscht. Der einzige Hoffnungsschimmer, der sich am Mittwoch und – nach Verlusten am Donnerstag – am Freitag zeigte, war der Umstand, dass die Aktie immerhin die Untergrenze von 0,70 Euro noch...