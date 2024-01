Nel Asa-Aktie: Kracher!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de)

Nel Asa stürzte in der abgelaufenen Woche deutlich ab. Der Titel ging mit dem Minus von – 8 % in das Wochenende. Der Absturz vollzog sich auch auf den letzten Metern erneut in einem rasenden Tempo. Die Notierungen waren am Nachmittag noch deutlich stärker. Eine neue Nachricht war nicht unmittelbar zu vernehmen. Dennoch zeigen sich die Kurse in schwacher Verfassung. Der Kurs ist auf dem niedrigsten Stand des gesamten Jahrzehntes!

Nel Asa: Das ist ein klares Zeichen!

Der Titel hat damit das klarste Zeichen der vergangenen Wochen gesetzt. Die Aktie ist nun sehr eindeutig unterhalb von 0,50 Euro gelandet – und damit auch bei der Marktkapitalisierung von nur noch deutlich weniger als 790 Millionen Euro gelandet. In keiner Weise kann Nel Asa nun auf steigende Kurse hoffen: Denn es bleiben Fragen vor den nächsten Zahlen im Februar!

