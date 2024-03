Nel Asa-Aktie: Knapp drüber!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de)

Immerhin halbwegs ruhig geht Nel Asa in das Wochenende – oder ging schon am Freitag in die Pause. Denn der Titel hielt sich knapp über der Marke von 0,41 Euro. Immerhin, denn die Notierungen sind dennoch innerhalb von einer Woche um ca. -5 % gefallen. Das Vertrauen der Börse ist offenbar auch 10 Tage nach der Präsentation der Quartals- und Jahreszahlen noch immer nicht vorhanden. Es fehlt an einem Punkt: Die Norweger schaffen es derzeit nicht, neue Aufträge zu gewinnen – oder kommunizieren diese nicht. Das wäre indes weniger wahrscheinlich.

Aktie bleibt im Abwärtstrend

Und so lässt sich ca. 10 Tage nach Bekanntgabe der Zahlen zeigen, dass die viel erwarteten Daten den Norwegern zumindest an den Aktienmärkten nicht helfen. Die Analysten haben ihre zwar gute, aber nicht mehr euphorische Haltung aktuell nicht geändert.

