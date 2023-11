Nel Asa-Aktie: Kleine Katastrophe!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa wird immer schwächer. Auch am Mittwoch verlor der Titel der Norweger am Ende mehr als 4 %. Am Ende ging es um -4,5 % abwärts. Der Titel ist damit auf einem Kursniveau angekommen, das die Aktie schon lange hatte verlassen sollen. Die Kurse werden so bewertet, als habe es die jüngste Aufwärtsfahrt praktisch gar nicht gegeben. Der Kurs war in fünf Tagen um insgesamt 12,8 % nach oben geschossen (vor dem Mittwoch-Handel sogar noch deutlich höher). Diese Aufwärtsbewegung ist aktuell nicht mehr gültig.

Nel Asa: Die Börsen lassen den Wert taumeln

Die Börsen lassen den Titel derzeit eher taumeln. In den nun vergangenen drei Tagen ging es für die Aktie abwärts. Die hat damit ausgehend von vorher 0,74 Euro inzwischen wieder Fahrt auf Kurse um die 0,65 bis 0,66 Euro aufgenommen. Damit sind die Tiefpunkte dieses Jahrzehnts von...