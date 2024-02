Nel Asa-Aktie: KO!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Der KO-Schlag bei Nel Asa steht bevor, meinen Beobachter, die sich in den vergangenen Wochen den Kursverlauf angesehen haben: Die Aktie gewann am Freitag zwar annähernd 2 %. Dennoch fehlt sehr viel, um einen echten Aufwärtslauf zu beginnen, so die Annahme. Denn das Unternehmen hat in den vergangenen Wochen kaum eine neue Nachricht an den Markt gebracht.

Es ist und bleibt nicht ersichtlich, wo die gute Entwicklung noch herkommen soll. Der Konzern wird derzeit mit dem Umstand konfrontiert, dass das Vertrauen fehlt. Der Kurs zeigt dies sehr deutlich an. Die Notierungen sind in einem immensen charttechnischen Abwärtstrend. Jüngst hat der Titel nur noch knapp den Rutsch unter den tiefsten Kurs des laufenden Jahrzehnts verhindern können. Die Aktie bleibt allerdings für eine Überraschung gut.

In wenigen Tagen ist es für Nel Asa und seine Aktionäre so weit!

Schließlich wird das Unternehmen am 28.2. seine Quartalszahlen präsentieren. Die Zahlen werden Auskunft darüber geben können, ob die Situation doch besser ist als angenommen oder ob Nel Asa zumindest in der Lage sein wird, die bisherigen Erwartungen zu erfüllen. Wie ein Blick auf die Konkurrenz von ITM Power zeigt, reicht das bisweilen schon aus, um den Markt zu besänftigen oder gar um Kursgewinne zu initiieren.

Allerdings fehlt bei Nel Asa aktuell noch immer eine bedeutende Seite: Das Unternehmen schafft es bislang nicht, hinreichend viele Aufträge zu generieren. Das bedeutet, dass die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2024 noch relativ auf sandigem Untergrund stehen. Das Unternehmen soll einen Umsatz von knapp 200 Millionen Euro avisieren (nach wahrscheinlich gut 145 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr). Dies ist der Knackpunkt – und wahrscheinlich auch ein Knackpunkt für die Bewertung der Quartalszahlen am 28. Februar, so die wirtschaftlich orientierten Beobachter!

