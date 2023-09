Nel Asa-Aktie: Jetzt wird es heftig!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

der frühere Hoffnungswert Nel Asa aus Norwegen geht offenbar schweren Zeiten entgegen. Zumindest verlor der Titel am Montag erneut mehr als -2 % und rutschte damit noch deutlicher als bislang unter die Marke von 1 Euro. Damit ist die Aktie klar im Penny Stock-Bereich gelandet. Der Konzern hat damit die Chance, in den kommenden Tagen erneut starke Impulse zu bekommen, massiv verringert.

Nel Asa: Nur die Analysten sind noch immer optimistisch!

Nel Asa haben wir an verschiedenen Stellen auch immer wieder für Investitionen in die TechAktien Masterclass erlebt. Die Norweger haben in den vergangenen Jahren im Wasserstoff-Bereich durchaus innovative Lösungen hervorgebracht. Die Zahlen, die Nel Asa sowohl für das jeweilige Jahr als auch für die zurückliegenden Quartale meldete, waren zumindest nicht so...