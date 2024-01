Nel Asa-Aktie: Jetzt winken 0,50

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa hat am Mittwoch an den Märkten immerhin einen kleinen Sprung nach vorne gemacht. Am Ende gewannen die Norweger gut 4 %. Das ist noch nicht genug, um einen satten Erfolg feiern zu können, aber die Marke von 0,50 Euro rückt näher. Nel Asa wird in erster Linie davon profitiert haben, dass das Unternehmen ITM Power aus Großbritannien sich mit über 25 % nach vorne geschoben hat. ITM Power hat gute Halbjahreszahlen vorgebracht. Nel Asa bietet derzeit noch sehr wenig in dieser Richtung.

Nel Asa: Wann ist es so weit?

Immerhin zeigt der Gewinn von ITM Power, welche Euphorie gute Zahlen auslösen können. Also warten die Börse auch bei Nel Asa auf gute Zahlen. Die könnten kommen: am 28. Februar sollen die Quartalszahlen folgen – bis dahin herrscht deutliche Unsicherheit.

