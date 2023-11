Nel Asa-Aktie: Jetzt kommt alles auf diese eine Zahl an - oder?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nel Asa hat sich in den vergangenen Tagen weiter empor entwickelt. Die Norweger konnten am Freitag noch einmal mehr als 6 % gewinnen. Das ist auf kleinem Niveau noch nicht kriegsentscheidend, zeigt aber, in welche Richtung sich der Markt entwickeln möchte. Die Notierungen sind indes noch immer ein Penny Stock.

Unterhalb von 1 Euro ist der Kurs einfach zu beeinflussen. Die Einsätze können gering sein, dennoch sollte dann der Kurs ggf. schnell nach oben oder unten bewegt werden können.

Immerhin hat Nel Asa noch eine Marktkapitalisierung in Höhe von mehr als 1 Mrd. Euro. Das hilft gegen die Existenz als Penny Stock.

Nel Asa hat aber mit dem niedrigen Kurs noch immer einen charttechnischen Abwärtstrend, der immens ist, erreicht.

Nel Asa: Analysten sind zuversichtlich

Nach den jüngsten Gewinnen sind die Analysten noch immer...