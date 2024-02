Nel Asa-Aktie: Jetzt gilt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Nel Asa hat eine am Ende fast schon erfolgreiche Woche hinter sich gebracht. Es ging um ca. 2 % aufwärts. Die Notierungen sind mit knapp 0,43 Euro jedoch weiterhin sehr schwach. Die Aktie kann aber in den kommenden Tagen einen Impuls erhalten – in der einen wie auch in der anderen Richtung jedenfalls.

Die Zahlen werden am 28.2. wohl entscheiden

Denn in nun gut einer Woche legt Nel Asa die Quartalszahlen für das 4. Quartal 2023 vor. Damit wird die Aktie aus der Sicht von Analysten und Experten ggf. eine Kehrtwende erfahren.

Dies hängt davon ab, ob a) die Erwartungen am Markt erfüllt werden und b) die Märkte damit zufrieden sind. Einen Indikator dafür gäbe es: Das britische Unternehmen ITM Power aus derselben Branche hatte kürzlich Halbjahreszahlen vorgelegt. Die erfüllten die Erwartungen fast schon exakt – und die Aktie schob sich sehr deutlich aufwärts.

