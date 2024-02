Nel Asa-Aktie: Jetzt geht es wirklich um alles!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa ist auch am Dienstag auf den tiefsten Kurs des laufenden Jahrzehnts zugelaufen. Die Notierungen sind um fast -2 % gefallen. Die Aktie hat nun seit Jahresanfang schon wieder mehr als -30 % verloren. Die Aktie hat innerhalb eines Jahres mittlerweile mehr als -70 % abgegeben.

Das Ganze findet vor dem Hintergrund statt, das die ganze Wasserstoff-Industrie nicht ganz zufrieden ist. Es findet am Energiemarkt derzeit ein Rollback statt. Die großen Fossil-Unternehmen investieren wieder viele Milliarden Euro in die fossilen Energieträger. Die Wasserstoff-Unternehmen wie Nel Asa produzieren nicht einmal neue Aufträge, um es zynisch zu formulieren.

Nel Asa: Das Alarmsignal

In dieser Situation dürfte es wichtig werden, bei den anstehenden Quartalszahlen am 28.2. eine neue Prognose abzugeben oder sogar zu zeigen, wo schnell Aufträge gewonnen werden. Denn die Schätzungen für 2024 hängen am seidenen Faden: Nel Asa will statt 140 Millionen Euro 200 Millionen Euro Umsatz schaffen.

Das bedeutet, Nel Asa muss in wenigen Tagen – am 28.2. – liefern müssen!

