Nel Asa-Aktie: Jetzt geht es rund!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa fällt und fällt. Die Norweger mussten auch am Freitag in den ersten Morgenstunden schon erkennen, dass die Börsen sich nicht mehr für ein Engagement bei ihnen entscheiden werden. Es ging um mehr als -1,2 % nach unten. Neue Rekordtiefs sind avisiert. Der Titel ist mit dem Minus von nun ca. 10 % in der abgelaufenen Woche auf dem Weg, noch einmal einen weiteren Trend in dieser Richtung zu unternehmen.

Nel Asa: So sieht es aus!

Nel Asa ist dabei auf dem Weg dazu, noch schwächer als etwa Plug Power oder ITM Power zu laufen – die Börsen haben bei den beiden Unternehmen teils wieder steigende Kurse ermöglicht, oder zumindest eine Stabilität in der Kursentwicklung, die Nel Asa nicht mehr aufweist.

Das Chartbild von Nel Asa ist zerschlagen. Es gibt keine nennenswerten Unterstützungen mehr, die sich in den kommenden Tagen (der...