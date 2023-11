Nel Asa-Aktie: Jetzt geht es los!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa hat am Donnerstag einen massiven Aufschlag geschafft. Die Notierungen der Norweger sind um mächtige 5 % geklettert. Damit erreicht der Kurs einen Wert von 0,67 Euro – dies ist ein immer noch niedriges Niveau. Dennoch ging es für die Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen um immerhin fast 9 % aufwärts. Die Aktie ist im klaren Abwärtstrend, scheint sich aber gegen einen weiteren Abwärtsmarsch zu wehren, so viel wird in dieser Woche ersichtlich.

Nel Asa: Das ist entscheidend – die Quartalszahlen sind vergessen

Die Quartalszahlen waren in der vergangenen Woche zunächst ein Anlass für weiter fallende Kurse. Die Norweger haben beim Umsatz enttäuscht, allerdings in den vergangenen Monaten bei den Nettoverlusten die vorgegebenen Erwartungen grob erfüllt. Es ändert sich in der Betrachtung des Unternehmens für die...