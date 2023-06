Nel Asa-Aktie: Jetzt doch – mehr als 30 %?

Nel Asa ist wieder massiv auf dem Weg nach oben. Das norwegische Wasserstoff-Unternehmen konnte zuletzt nach einem Test der 1-Euro-Marke den Weg nach oben wieder antreten, den viele für diesen Titel nicht mehr erwartet haben. Die Aktie ist dabei von zwei Leitplanken nun recht gut geschützt, so die Erwartung. Nun wird es in den kommenden weniger als drei Wochen spannend. Am Donnerstag konnte der Titel schließlich 6,6 % gewinnen. Am Mittwoch waren es bereits gut 3,3 %. Die Aktie ist demnach in einer spontan guten Verfassung.

Am Donnerstag war der Hintergrund vergleichsweise klar. Die Norweger konnten einen neuen Auftrag verbuchen: 16 Wasserstoff-Tankstellen sollen aufgebaut werden. Das ist schlicht und ergreifend beeindruckend. Zudem wartet ein Termin, der die Aktie entscheidend nach vorne bringen kann, wenn der wirtschaftlich...