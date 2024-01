Nel Asa-Aktie: Jetzt doch?

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa konnte am Donnerstag am Ende die bisherige Aufwärtsfahrt der Woche nicht mehr richtig verteidigen. Es ging um -4,5 % abwärts. “Jetzt also doch”? So ein Beobachter. Denn Nel Asa ist auf dem Weg dazu, ein Jahrzehnt-Tiefereignis zu schaffen. Bei ca. 0,43 Euro ist das aktuelle Jahrzehnt-Tief angesiedelt. Der Titel ist auf dem Weg dazu, den Trend zu nutzen, um auch noch hierunter zu kippen. Seit 1. Januar ging es für die Aktie um gut -22 % abwärts.

Nel Asa: Da kommt wenig

Das Problem für die Norweger: Es kommt zu wenig an Nachrichten. Der Titel hat kürzlich eine Tochter gemeldet, die 5 Millionen Euro als Auftragsvolumen erhielt. Das allerdings reicht nicht – der Kurs ist im klaren Abwärtstrend und bleibt derzeit ein Penny Stock. Die Marktkapitalisierung rutscht langsam in Richtung von 700 Millionen Euro.

