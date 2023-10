Nel Asa-Aktie: Jetzt aber!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa konnte am Montag in den ersten Stunden gleich die richtige Richtung für die neue Woche setzen. Die Aktie gewann, der Gewinn jedoch kletterte im Verlauf des Handelstages weiter. Es ging am Ende um mehr als 3 % aufwärts. Die Aktie ist weiterhin klar im Abwärtstrend – und das in jeder nur denkbaren Hinsicht. Dennoch eröffnen sich auch weiterhin Chancen auf Kursgewinne, so die Meinung von Analysten. Denn Nel Asa hat – dies gilt schon als gute Nachricht – immerhin ohne nennenswerte neue Nachrichten zugelegt. Also scheint die Stimmung nicht vollständig im Keller zu sein.

Nel Asa: Hat sich der Markt geirrt?

Die wichtige Frage in diesem Zusammenhang: Sollte sich der Markt eventuell bei seinen Kursabschlägen geirrt haben? Im Chartbild ist zu sehen, dass die Aktie geradezu einen Steilflug nach unten angetreten hat. Das sind...