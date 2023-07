Nel Asa-Aktie: Ist sie noch besser als Plug Power?

Nel Asa erfreute am Donnerstag mit einem kleinen Kursplus, obwohl die gemessenen Gewinne von +0,70% hinter denen des US-Konkurrenten Plug Power zurückblieben, der etwa 2,50% zulegen konnte. Trotzdem verbessert sich das Stimmungsbild auf dem Markt für Nel Asa allmählich. Der Titel hat in den letzten Tagen wichtige Markenzeichen übertroffen. Aktuell gibt es zwar keine neuen Nachrichten, jedoch hat die Bundesregierung in Deutschland kürzlich einen zusätzlichen Anreiz im Wasserstoffsektor geschaffen.

Kann Nel Asa auch von der Ampel-Regierung profitieren?

Die deutsche Regierung legte eine neue Strategie vor – mit einer deutlichen Ausweitung des Wasserstoffsektors. Dies beinhaltet sowohl die Inlandsproduktion als auch Importe aus dem Ausland und sorgte zumindest in Deutschland für Aufsehen.

Bereits vor dieser Ankündigung befand...