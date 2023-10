Nel Asa-Aktie: Ist es endlich vorbei?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Der Abwärtsmarsch von und mit Nel Asa hat in den vergangenen Wochen an den Nerven von Analysten, Investoren und Beobachtern gezerrt. Die Notierungen schienen keinen Halt zu finden. Am Donnerstag nun ging es immerhin um gut 1,2 % aufwärts. Das ist aus Sicht der Investoren noch kein Trost. Vielleicht aber findet sich damit ein Anhaltspunkt dafür, dass die Abwärtsfahrt und der damit einhergehende Ausverkauf der Aktie von Nel Asa auch ein Ende finden kann.

Nel Asa: Wann endet das alles?

Konkret stellt sich die Frage, wann “das alles” endet. Die Abwärtsfahrt folgte einer bestimmten Logik: Der Trend hat den Trend verstärkt, wie es im Ausverkauf und auch in Boomphasen so oft passiert. Wirtschaftliche Vorgänge haben keinen immensen Einfluss mehr.

Dazu passt, dass Nel Asa kaum noch Nachrichten an den Markt brachte. Das bedeutet, der...