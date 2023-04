Nel Asa-Aktie: Ist das der Weg?

Liebe Leserinnen und Leser,

nach einem fast schon ausreichend guten Start in den Nach-Oster-Handel ist die Aktie von Nel Asa am Dienstag zügig wieder auf den Weg nach unten abgebogen. Der Titel gab gleich -2 % nach. Die Aktie schafft derzeit lediglich ein Niveau von etwa 1,16 Euro. Dies ist der tiefste Stand seit vielen Monaten – genau seit September 2022, als Nel Asa erwartbar schlechte Quartalsergebnisse vorgelegt hatte. Die Börsen zeigen sich mit Blick auf das damalige Ergebnis offenbar wieder enttäuscht. Diesmal im Vorweg der Jahreshauptversammlung am 21. April, bei der erneut Ergebnisse vorgetragen werden. Diesmal sind die Ergebnisse allerdings vorher schon bekannt. Fraglich ist, wie weit der Ausblick für das Unternehmen in die Jahre 2023 und 2024 reicht.

Nel Asa: Die Enttäuschung greift um sich

Die Enttäuschung...