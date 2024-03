Nel Asa-Aktie: Immerhin hält das!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Nel Asa hat sich am Donnerstag an den Börsen – immerhin – auf dem bisherigen Niveau gehalten. Die Notierungen schafften sogar ein Plus von mehr als 0,3 % und schieben sich nach und nach auf über 0,41 Euro und damit in Richtung von 0,45 Euro wieder aufwärts. Es ist noch ein Weg von 10 %, so betonnen die Analysten aktuell. Dennoch: Der ganz große Crash scheint nun zunächst abgewendet zu sein. Dazu passt auch die Nachricht über einen Analysten, die vor kurzem publiziert worden ist. Die Aktie ist nach Meinung von Berenberg klar mehr wert als aktuell. Das Ziel läge nach der gestern publizierten Studie bei 11 NOK oder bei knapp 90 Cent. Das wären Kursgewinne in Höhe von über 100 %.

Die Allgemeinheit der Analysten, die sich auf Marketscreener zitieren lassen, ist etwas weniger euphorisch. Deren Expertise nach ist die Aktie aktuell nur um gut 50 % unterbewertet. Aber immerhin: Die Signale sind klar: Die Aktie kann noch sehr deutlich zulegen.

Das ist die graue Theorie. Wie aber sieht es in der Praxis nun aus?

Nel Asa: Was soll da kommen?

Die Frage dürfte lauten, was noch kommen soll. Erst in der vergangenen Woche, am Mittwoch, hat Nel Asa seine Quartals- und seine Jahreszahlen publiziert. Danach wurde der Umsatz sogar etwas stärker verlautbart als das, was die Börsen und die Analysten zuvor angenommen haben. Es sieht derzeit so aus, als sollte der Nettoverlust im vergangenen Jahr wohl die Unzufriedenheit ausgelöst haben. Die Nettoverluste waren vielleicht um 7 % bis 8 % höher als das, was Analysten ein ganzes Jahr zuvor erwartet haben.

Unter dem Strich aber hat die Aktie die Zahlenbekanntgabe noch recht gut überstanden. Die Notierungen sind noch immer nur ca. knapp 700 Millionen Euro wert. Nur: Welche Nachricht soll jetzt 50 % Kursaufschlag und mehr auslösen? Das wären die Ziele der Analysten!

