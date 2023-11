Nel Asa-Aktie: Immer übler!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Kursentwicklung der Aktie von Nel Asa wird nun wieder immer übler. Am Donnerstag verlor der Wasserstoff-Wert an den Börsen noch einmal gut 2,1 %. Das ist ein Rückschlag, nachdem es zumindest so aussah, als würden die Notierungen sich langsam auf mehr als 0,70 Euro nach oben schieben können. Selbst das wäre noch kein Ausbruch, der ein neues Zeitalter einläuten würde. Aktuell aber geht es vor allem darum, ohne jede neue Information aus dem Unternehmen zumindest einen Boden auszubilden.

Charttechniker warten zudem darauf, dass das Unternehmen einen Ausbruch über die Marke von 1 Euro angeht. Das wäre ein erstes Signal dafür, dass die Aktie sich doch wieder erholen kann.

Alles bleibt aus!

Doch die positiven Signale bleiben aus. Der Titel ist derzeit charttechnisch sehr angeschlagen und auch hinsichtlich der technischen...