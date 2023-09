Nel Asa-Aktie: Hilfe!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Fast schon unaufhaltsam scheint der Weg, den Nel Asa an den Finanzmärkten inzwischen angetreten hat. Die Norweger sind auch am Montag gleich in den ersten Handelsminuten auf die berühmten Bretter geschickt worden – es ging um gut -1,3 % nach unten. Innerhalb von fünf Tagen verlor die Aktie somit weitere -0,8 %.