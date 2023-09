Nel Asa-Aktie: Großes Erwachen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Märkte sind im Fall von Nel Asa aus Norwegen nun erwacht – in der abgelaufenen Woche fielen die Kurse – nun wird gezockt!

Denn Nel Asa ist damit zu einem sogenannten Penny Stock mutiert. Die Kurse fielen unter die so wichtige Marke von 1 Euro, die wiederum nun das Signal für Spekulanten und Spekulationen sein kann. Dies kann sich auch in der abgelaufenen Woche bei dem Minus von insgesamt schon -7 % ausgewirkt haben. Die Notierungen sind auf dem klaren Weg nach unten. Auch am Donnerstag fielen die Kurse um dann mehr als -2 % und zeigten, dass der Titel unterhalb von 1 Euro nun seine Fahrt tatsächlich aufgenommen hat. Die Kurse sind dabei um inzwischen fast 10 % unterhalb der wichtigen Marke.

Der Trend ist hier der Feind: Nel Asa

Das große Problem für und von Nel Asa lautet: Die Norweger können aktuell noch keine neuen...