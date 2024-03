Nel Asa-Aktie: Große Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Große Sorge rund um Nel Asa: Auch an einem Tag, an dem die Notierungen zulegten, diskutieren Beobachter über die gegenwärtige Schwäche. Die Norweger sind derzeit nicht in der Lage, ein überzeugendes Konzept für das laufende Jahr zu erbringen. Die Auftragseingänge für das vergangene Jahr waren viel zu schwach, um einen deutlichen Ertragswertvorteil zu erwirtschaften. Die Notierungen sind letztlich mindestens mittelfristig davon abhängig, dass es neue Aufträge gibt.

Die USA als großes Fragezeichen für die Norweger

Wie so viele andere Unternehmen wird auch Nel Asa vor allem darauf hoffen, dass die neuen Auftragschancen in den USA sich bewahrheiten. Der Inflation Reduction Act eröffnet neue Möglichkeiten – in Investitionen für Kunden von Nel Asa. Eine Tochter dort sollte noch Aufträge gewinnen – bis dahin aber gelang dies nicht.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 12.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...