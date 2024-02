Nel Asa-Aktie: Gratwanderung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Dr. Bernd Heim

Was für eine Gratwanderung bei und für Nel Asa. Die Norweger haben am Donnerstag bis zum Schluss darum gekämpft, die Marke von 42 Cent zu verteidigen. Die Notierungen halten sich mit dem Plus von 1% knapp darüber und vermeiden so auch einen Rutsch auf ein neues Rekordtief im ganzen Jahrzehnt.

Dennoch kann die Ausgangslage nicht zufriedenstellend sein. Denn die Norweger sind an den Börsen nur noch ca. 700 Millionen Euro wert. Der Umsatz für das laufende Jahr wird den Schätzungen nach bei knapp 200 Millionen Euro liegen.

Das reicht so nicht, Nel Asa

Die Zahlen müssten bei einem Wachstumsunternehmen an sich für steigende Notierungen bzw. einen höheren Marktwert sprechen. Das jedoch ist hier nicht absehbar – es sei denn, Nel Asa glänzt am 28.2. Dann gibt es neue Nachrichten: Die Zahlen zum 4. Quartal 2023.

