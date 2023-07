Nel Asa-Aktie: Ein Gewinner im Energiebereich

In den vergangenen Tagen hat Nel Asa eine beeindruckende Performance hingelegt. Es scheint, als würde die wachsende Begeisterung genutzt werden können. Am Freitag verbuchten die Norweger einen Anstieg von etwa 3,30% kurz vor dem Wochenabschluss. Dieses Wachstum hat Nel Asa weiter verbessert und sich einem attraktiven Kurswert erheblich genähert. Ein Trendwechsel nach oben ist möglicherweise in Sicht – dies wäre angesichts der bisher schwachen Wochen überraschend, aber zunehmend realistisch.

Nel Asa: Diese Schwellenwerte ziehen Investoren an

Kürzlich konnte das norwegische Unternehmen mit starken Umsatzzahlen für das letzte Quartal aufwarten, was teilweise anscheinend bei den Börsianern gut ankam. Der Aktienkurs konnte in den letzten Tagen hauptsächlich deshalb zulegen, weil er auf über 1,20 Euro angestiegen ist – ein...