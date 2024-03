Nel Asa-Aktie: Das Geld kommt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Nel Asa hat in diesen Tagen eine Kehrtwende vollzogen. Die Norweger konnte nun verkünden, dass sie Geld einsammeln werden – Geld aus dem US-Energieministerium. Die Börsen haben bis dato gar nicht erkannt, welch brisante Nachricht da an den Markt gekommen ist. Der Kurs der Aktie konnte sich am Donnerstag lediglich um ca. 3,8 % aufwärts schieben.

Nel Asa erhält für ein Gemeinschaftsprojekt mit anderen Partnern einen Anteil des Gesamtpakets von 90 Millionen Dollar. Zusätzlich vergütet das US-Energieministerium den Aufbau einer Fabrik in Michigan mit einem Betrag von 75 Millionen Dollar. Diese Unterstützungen oder Subventionen sind ein Meilenstein für Nel Asa.

Der Meilenstein für die Norweger!

Ganz konkret: Der Konzern wird hier einen Meilenstein erreichen, weil das Unternehmen selbst im vergangenen Jahr “nur” einen Umsatz von ca. 150 Millionen Dollar eingefahren hat. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die aktuelle Förderung, die bis dato noch nicht terminlich fixiert ist, einen erheblichen Beitrag leisten wird. Dazu allerdings ist dieses Angebot des Energieministeriums in der Hinsicht stark und relevant, als damit auch das Vertrauen der Politik in Nel Asa dokumentiert wird. Die Aktie hat somit die Chance, sich nun in einer bis dato nicht bekannten Weise in den USA vom Inflation Reduction Act stützen zu lassen.

Der Bau der Fabrik ist sicher in die Zukunft gerichtet. Nel Asa wird durch die Subvention nicht direkt mehr Geld im operativen Geschäft verdienen. Wenn, ist die Anschubfinanzierung “nur” ein Hebel. Dennoch zeigt sich an den Börsen am Donnerstag nicht, dass die Relevanz dieser Subvention eingepreist wäre. Vielleicht setzen die Analysten auch darauf. Denn die gehen bis dato noch immer davon aus, der Kurs der Aktie könnte sich auf über 0,60 Euro nach oben schieben.

