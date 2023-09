Nel Asa-Aktie: Feierabend!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

es riecht nach Feierabend des Trends für die Aktie von Nel Asa. Die Notierungen der Norweger sind am Montag in den ersten Handelsstunden um weitere -10 % nach unten gesegelt. Dies wiederum führte den Kurs auf weniger als 0,80 Cent. Wenn der Kurs bis zum Ende des Handelstages auf diesem Niveau “stabil” bleibt, wird Nel Asa ein neues Jahrestief erreichen.

Noch ungünstiger: Nel Asa bestätigt mit dem Kursverlauf all das, was in den vergangenen Tagen für den Fall erwartet worden war, dass das Unternehmen sich mit seiner Aktie erst einmal unter der Marke von 1 Euro etabliert und damit ein Penny Stock ist.

Nel Asa: Ausverkauf

Es benötigt fast keiner zentralen anderen Nachricht mehr. Was hier zu sehen ist, gilt als technischer Ausverkauf der Aktie. Zum Vergleich: Allein in den ersten Handelsstunden ist...