Nel Asa-Aktie: Es wird dunkel!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nel Asa ist auch am Dienstag – nach einem neuen Zwischenspurt am Montag – wieder in den Abgrund getaucht. Die Aktie verlor -0,7 %. Es gibt offenbar derzeit keine kurzfristigen Aussichten darauf, dass die Aktie nicht sofort wieder unter Gewinnmitnahmen leidet, wenn ein starker Tag etwas in die Kassen spült.