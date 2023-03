Nel Asa-Aktie: Die Erleichterung ist enorm!

Liebe Leserinnen und Leser,

zuletzt sah es so aus, als solle der Kurs von Nel Asa – und anderen Wasserstoff-Unternehmen – massiv in sich zusammenfallen. Die Kurse waren im Zuge der Insolvenz der Silicon Valley Bank noch einmal deutlich schwächer geworden und hatten die Marke von 1,30 Euro klar unterkreuzt. Immerhin ging es am Dienstag nun um 2,2 % aufwärts. Viel wichtiger allerdings scheint, dass diese Kursgewinne immerhin auch ohne einen weiteren Impuls aus dem Unternehmen heraus nach oben zogen. Damit ist die Aktie in einen kleinen Comeback-Modus zurückgekommen – denn die Kursverluste vorher erklären sich nun zum Teil auch aus unternehmensexternen Faktoren. Die Zukunft für den Titel bleibt zumindest offen.

Nel Asa: Das ist Stärke

Zur Einordnung: Nel Asa hat zuvor schon seit Mitte vergangener Woche auf das aktuelle Niveau...