Nel Asa-Aktie: Die Entscheidung folgt!

Nel Asa ist am Ende der vergangenen Woche um weitere -1 % nach unten gerutscht. Im Vergleich zur US-Konkurrenz von Plug Power ist dies fast schon eine gute Nachricht - deren Kurse sind um ein Vielfaches nach unten gewandert. Dennoch gibt es Fragen an die Kursentwicklung - das Unternehmen ist und bleibt aktuell auf sehr schwachen Füßen. Am 20. Oktober… Hier weiterlesen