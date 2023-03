Nel Asa-Aktie: Endlich!

Liebe Leserinnen und Leser,

die Dürrephase für Wasserstoff-Unternehmen könnte – endlich – wieder vorbei sein. Das Unternehmen konnte am Freitag einen Aufschlag um gut 2,5 % verbuchen. Diese Entwicklung ist aber nicht entscheidend für die Einordnung als Gewinner – die Gruppe hat vor allem jetzt die Zahlen-Phase in der Branche hinter sich gelassen. Sowohl Plug Power wie auch Nel Asa haben in der vergangenen Woche die Zahlen aus dem vergangenen Geschäftsjahr berichtet. Diese Berichte waren vergleichsweise enttäuschend, insofern das Geschäftsjahr 2022 jeweils mit erheblichen Verlusten endete. Das Unternehmen Nel Asa hat dabei immerhin einen konkreten Vorteil für das neue Jahr gemeldet. Die Auftragseingänge sind so hoch wie nie, sodass zumindest die kurzfristige wie auch die mittelfristige Entwicklung im Laufe der kommenden...