Nel Asa-Aktie: Das Ende!?

Nel Asa steht zumindest an den Aktienmärkten fast vor dem Ende. Der Titel hat annähernd den tiefsten Kurs der vergangenen Jahr erreicht. -4 % waren es gestern. Die Aktie ist damit zwar unter dem Strich in den vergangenen Tagen nur nicht vom Fleck gekommen – es gibt aber keine Ruhe mehr für den Penny Stock. Oder folgt am 25. Oktober nun die große Wende?

Nel Asa: Doch noch eine Wende?

Die Norweger sind zumindest drauf und dran, die niedrigsten Kurse ausgerechnet zu einer Zeit zu erzielen, in der sie den nächsten Quartalsbericht vorbereiten. Der soll am 25. Oktober das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Das wäre eine Pointe: Fallen die Zahlen gut oder zumindest überzeugend aus, könnte die Aktie genau am Tiefpunkt praktisch ungeahnte Impulse erhalten. Wer hätte das gedacht?

Die Wahrscheinlichkeit sehen Analysten wahrscheinlich...