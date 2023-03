Nel Asa-Aktie: Donnerwetter!

Liebe Leserinnen und Leser,

die Zinserhöhung in den USA durch die Fed, die US-Zentralbank, scheint nun verdaut. Die Notierungen an den verschiedenen Börsen sind stabil oder steigen sogar wieder. Dies betrifft auch den norwegischen Titel von Nel Asa, der sogar ausgesprochen stark nach oben sprintete. Am Donnerstag ging es für den Wasserstoff-Titel gleich um gut 4 % aufwärts. Dies ist durchaus erstaunlich, da sich der Titel noch vor Tagen mit Kursen von ca. 1,23 Euro als sehr schwach präsentierte. Nun konnte die Aktie sogar die Marke von 1,32 Euro wieder überwinden. Die Notierungen sind damit innerhalb einer Woche – trotz der Bankenkrise in den USA und dann auch in der Schweiz – mit gut 2 % vorne. Die Stimmung ist noch nicht berauschend, aber nicht so schlecht wie zuvor.

Nel Asa: Endlich geht es wieder aufwärts

Die...