Nel Asa-Aktie: Doch noch stark!

Nel Asa hat nach der Vorlage der Zahlen am Mittwoch in dieser Woche erst einmal eine deutliche Schwächephase vorgelegt. Die Phase scheint vorüber, denn am Donnerstag ging es um gut 1,7 % aufwärts und am Freitag in einem starken Wochenendspurt auch um 1,9 %. Die Notierungen sind damit in keiner Weise auf dem Weg in einen Aufwärtstrend, es fehlen zu deutlich noch immer weite Strecken. Aber immerhin hat der Kurs sich auf dem aktuellen Niveau gut stabilisiert.

Nel Asa: Das wird noch entschieden

Ob nach den Zahlen die Rückkehr in einen Aufwärtstrend überhaupt möglich sein wird, ist offen. Die Notierungen sind aktuell bei einigen Analysten weiter zurück gestuft worden. Der Kurs der Aktie wird derzeit mit einem Potenzial in Höhe von gut 51 % bewertet – immerhin!

