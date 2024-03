Nel Asa-Aktie: Diese Zahlen geben zu denken

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die vermeintliche Aufholjagd von und für Nel Asa kann recht schnell wieder beendet sein. Zuletzt sah es mehrfach so aus, als würde Nel Asa es schaffen, sich über der Marke von 0,40 Euro zu halten und ggf. einen massiven Marsch nach oben anzutreten können. Am Mittwoch zeigt sich mit dem neuerlichen Verlust von -0,5 %, dass die Aktie unverändert keinen richtigen Zugriff auf deutlich steigende Kurse hat. Die Stimmung ist am Boden. Es wird am Ende nur noch ein Kampf zwischen Spekulanten und Tradern sein.

Es gibt Zahlen, die lassen durchaus Fragen.

Nel Asa: Die unbekannte 0,66

So bleibt es mangels neuer Nachrichten vor allem den kurzfristig orientierten Tradern und Spekulanten überlassen, die Aktie zu bewegen. Der Trend dabei ist und bleibt messbar. Derzeit ist die Aktie im klaren Abwärtstrend, der sich auch bewerten lässt. Dabei rückt eine Kennzahl in den aktuellen Vordergrund, die für zahlreiche technisch orientierte Investoren und Beobachter eine größere Rolle spielen dürfte.

Der RSL 130 gibt einen mittelfristigen Trend wieder und soll bei der Aktie von Nel Asa den Abwärtstrend, so wie ihn auch Algorithmen sehen werden, belegen. Ein neutraler RSL 130 würde den Wert von 1 annehmen. Der RSL 130 hier hat einen Wert von aktuell 0,66. Da bedeutet: Es fehlen ausgehend vom aktuellen Status bis zu 50 %, um überhaupt eine Wende bei der Stimmung rund um dieses Papier zu inszenieren.

Andersherum gesagt: Geschieht kein Wunder, bleibt die Stimmung für die Aktie zunächst einmal am Boden. Ein solches Wunder ist nicht absehbar. Erst vor kurzer Zeit hat Ballard Power aus Kanada seine zahlen vorgelegt und bestätigt damit die Stimmung in der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Industrie insgesamt: Es sieht nicht sonderlich gut aus. Jetzt steht die Prüfung des tiefsten Kurses im laufenden Jahrzehnt an!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nel ASA-Analyse von 13.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Nel ASA jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nel ASA Aktie

Nel ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...