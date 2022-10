Nel Asa-Aktie: Der Booster durch die Behörden!

Nach zwei starken Handelstagen verlief der Börsenstart für die Aktie von Nel Asa am Mittwoch recht enttäuschend. Die Notierungen verloren in den ersten Handelsstunden mehr als 2 %. Auch ein schwaches Handelssignal kam dazu. Dabei hatten die Norweger nun eine Trumpfkarte für den Markt parat. Das US-Verteidigungsministerium beauftragt Nel Asa Nel Asa hat vom Verteidigungsministerium in den USA für die… Hier weiterlesen